Россия и Украина обменялись военнопленными

Сегодня, 18 октября, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. После этого их доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Интересно, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Ранее Москалькова заявила о регулярном обмене телами погибших между Россией и Украиной. По ее словам, этим вопросом занимаются Минобороны и профильные службы. Кроме того, она рассказала о посещении более чем двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся на российской территории. Как уточнила омбудсмен, на условиях взаимности аналогичные посещения российских военнопленных прошли на территории Украины.

В соответствии с договоренностью между Москвой и Киевом на взаимной основе родственникам передают письма от попавших в плен военнослужащих. Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от украинских пленных их семьям.