Три человека погибли при взрыве в жилом доме под Тамбовом

Три человека погибли в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Тамбовской области. ЧП произошло рано утром в городе Кирсанове.

Частично обрушились конструкции. Повреждены квартиры на четвёртом и пятом этажах. Также вспыхнул пожар. Специалисты МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Эвакуированы 60 жильцов. Для них подготовили пункт временного размещения.

Как сообщили власти региона, в больницу были доставлены восемь человек, пятеро отказались от госпитализации. На месте ЧП работают следователи, возбуждено уголовное дело. Проверку организовала прокуратура, сообщает "ТВ Центр".