"План Зеленского" расколол Запад

Осознание того, что Россию не победить на поле боя, медленно, но верно доходит до представителей западного истеблишмента. Правда, процесс принятия протекает не всегда безболезненно. Доходит до того, что порой, о дипломатии и смягчении риторики, приходится напоминать тем, кто по идее сам должен способствовать нормализации межгосударственных отношений.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, питающая особую симпатию к российским СМИ, устроила скандал в немецком Бундестаге. Она обвинила журналистов и Владимира Путина в политических провалах своей партии и всей правящей коалиции.

У госпожи Бербок прибавилось работы – ей приходится разъезжать по странам Глобального Юга, настроенным против Запада, и вести с ними изнурительные беседы. Конечно, с европейскими союзниками беседы более увлекательные. А заголовки в западных СМИ после встреч громкие – о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, конечно, во благо спасения всей Европы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне принимал в Берлине компанию сторонников в лице Макрона, Стармера и Байдена. Впрочем, достичь консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия в глубь России, так и не удалось. А главное требование Зеленского - вступление в НАТО - вызывает у коллективного Запада активные споры.

Министр обороны Нидерландов говорит, что Киев сначала должен победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям альянса. Во Франции настаивают немедленно выдать приглашение Киеву – это стало бы важным сигналом России. Но в Германии этому сильно сопротивляются. Там понимают, к чему этот сигнал может привести.

Западная пресса сообщает, что Байден вообще избегал Зеленского во время его визита в Европу и играл с ним в прятки. В итоге у сторонников сложилось впечатление, что США хотят отказаться от сотрудничества с киевским авантюристом.