Осознание того, что Россию не победить на поле боя, медленно, но верно доходит до представителей западного истеблишмента. Правда, процесс принятия протекает не всегда безболезненно. Доходит до того, что порой, о дипломатии и смягчении риторики, приходится напоминать тем, кто по идее сам должен способствовать нормализации межгосударственных отношений.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, питающая особую симпатию к российским СМИ, устроила скандал в немецком Бундестаге. Она обвинила журналистов и Владимира Путина в политических провалах своей партии и всей правящей коалиции.

У госпожи Бербок прибавилось работы – ей приходится разъезжать по странам Глобального Юга, настроенным против Запада, и вести с ними изнурительные беседы. Конечно, с европейскими союзниками беседы более увлекательные. А заголовки в западных СМИ после встреч громкие – о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, конечно, во благо спасения всей Европы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне принимал в Берлине компанию сторонников в лице Макрона, Стармера и Байдена. Впрочем, достичь консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия в глубь России, так и не удалось. А главное требование Зеленского - вступление в НАТО - вызывает у коллективного Запада активные споры.

Министр обороны Нидерландов говорит, что Киев сначала должен победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям альянса. Во Франции настаивают немедленно выдать приглашение Киеву – это стало бы важным сигналом России. Но в Германии этому сильно сопротивляются. Там понимают, к чему этот сигнал может привести.

Западная пресса сообщает, что Байден вообще избегал Зеленского во время его визита в Европу и играл с ним в прятки. В итоге у сторонников сложилось впечатление, что США хотят отказаться от сотрудничества с киевским авантюристом.