На всей Кубе отключилось электричество

Тотальный блэкаут на Кубе. Из-за аварии на крупнейшей ТЭС весь остров остался без света. Учебные заведения закрыты. Отменены массовые мероприятия. Наши дипломаты призвали россиян сохранять спокойствие и беречь заряд телефонов. Экономить электричество теперь вынуждены все жители и гости Кубы.

Десятимиллионная страна изнывает от жары и скуки. Жители сидят на улицах при свете костров. Туристы не знают, чем заняться. Школы, колледжи, развлекательные центры - всё закрыто.

Светофоры не горят. На дороги вышли регулировщики. Экономика парализована. Работают только больницы и другие жизненно важные объекты. Кубинские энергосети часто выходят из строя, но этот блэкаут особый - тотальный. Местные власти призвали людей к жёсткой экономии.

Причина - авария на ТЭС, самой крупной в стране. Электрики сбиваются с ног, пытаясь возобновить снабжение. Даже сообщили о некотором прогрессе. Но есть ли свет в конце тоннеля - неясно. Точных сроков восстановления не называют.

Власти обвиняют во всём ряд факторов - от ураганов, которые привели к техническим сбоям, до американских санкций. По словам президента Мигеля Диас-Канеля, США ужесточили ограничения - это затрудняет импорт топлива. Своих запасов на острове мало, а главный поставщик нефти - Венесуэла - в последнее время сократила экспорт.

Ещё и есть одна очевидная причина - износ оборудования и плохое техническое обслуживание. Для Латинской Америки это не редкость. А пока специалисты пытаются всё починить, неунывающие кубинцы сидят впотьмах и развлекаются, как могут.