Женщины и дети стали жертвами удара по лагерю беженцев в Газе

Более 30 человек погибли и 70 пострадали в результате ночного удара израильских ВВС по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По данным палестинских СМИ, среди жертв в основном - женщины и дети.

Этот авианалёт стал одним из серии атак, которым ЦАХАЛ подвергает палестинский анклав. Особо интенсивные удары израильская армия наносит в последние две недели. В результате больницы не справляются с увеличенным потоком раненых, переполнены даже детские отделения.

Врачам приходится откладывать плановые операции. Кроме того, в секторе Газа - отмечается острый дефицит медикаментов, сообщает "ТВ Центр".