Собянин рассказал о масштабном строительстве в Москве

Новые школы, детские сады и поликлиники, а также дороги и дома. В ближайшие три года в Москве возведут около 940 городских объектов. Их построят в рамках адресной инвестиционной программы, детали которой сообщил Сергей Собянин.

Особое внимание - развитию транспортной инфраструктуры. В эксплуатацию введут 12 станций метро, два электродепо и около 260 километров дорог. Также по программе реновации построят семь миллионов квадратных метров жилья.

Вместе с тем возведут и необходимую социальную инфраструктуру. Появится около трёхсот новых образовательных, медицинских и спортивных объектов.

Кроме того, в следующем году достроят национальный космический центр, продолжат развитие особой экономической зоны "Технополис Москва" и территорий бывших промзон, сообщил мэр.