У берегов Сахалина ищут моряков с перевернувшегося сухогруза

В Охотском море у берегов Сахалина продолжаются поиски пропавших членов экипажа сухогруза "Григорий Ловцов", который перевернулся накануне после выхода из порта. В операции задействован вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает "ТВ Центр".

Спасатели обследуют акваторию и береговую линию в окрестностях города Корсаков. Также в поисках принимают участие водолазы. Они проводят работы по стабилизации перевернувшегося судна, после чего приступят к его обследованию.

Неизвестной остается судьба четырёх моряков. Ещё трёх человек удалось спасти. Утром в МЧС сообщили, что поисковую операцию пришлось временно приостановить из-за непогоды.