Половина ярмарок выходного дня в Москве будут работать круглый год

Половина московских ярмарок выходного дня перешли на круглогодичный режим работы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в столице сейчас 56 таких ярмарок. У них появился узнаваемый стиль, написал Собянин. Работы по декорированию в новом дизайне "Волна" начались в середине лета. 28 павильонов выполнены в голубовато-зелёном оттенке и украшены фигурными пластинами древесного цвета.

В этом году ярмарки выходного дня посетили более пяти миллионов человек. Самые популярные товары на них - овощи и фрукты.