В октябре в Москве пройдёт Национальный чемпионат "Абилимпикс"

В конце октября в Москве пройдёт Национальный чемпионат "Абилимпикс". На нём выступят более 160 победителей столичных соревнований, сообщил Сергей Собянин.

"Абилимпикс" - конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В этом году в Москве в нём участвовали школьники от 14 лет, студенты и взрослые специалисты.

Программа конкурса включала в себя состязания в 62 профессиональных компетенциях: от промышленности, медицины и информационных технологий до креативных специальностей, отметил мэр.