На берегу Очаковского пруда благоустраивают территорию рядом с новым храмом

На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское завершают возведение храма в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая купина". Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание размещается на берегу Очаковского пруда и просматривается со всех сторон, в том числе с Мичуринского проспекта. Особенно живописное зрелище - храм, отражённый в воде - открывается с противоположного берега.

По задумке строителей, колокольня обращена к пруду, что позволит усилить акустический эффект. Объект уже почти готов. Осталось благоустроить территорию: сделать дорожки, разбить газоны и цветники, сообщает "ТВ Центр".