Собянин: За 14 лет в Москве возвели более 450 инженерных сооружений

Мосты и эстакады, тоннели и путепроводы. За 14 лет в Москве возвели свыше 450 инженерных сооружений. Как написал в своём блоге Сергей Собянин, они формируют единый транспортный каркас столицы и связывают даже самые отдалённые районы города.

Например, на Северо-Западной хорде появился уникальный для нашей страны винчестерный тоннель, по которому встречные потоки машин движутся друг над другом.

Мэр отметил, что сбавлять темпы строительства не планируют, и в ближайшие два года введут в эксплуатацию ещё 45 объектов. Среди наиболее знаковых - мосты через Нагатинский затон, а также через Москву-реку, который соединит районы Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники.

Ещё одно сооружение свяжет Береговой проезд с Шелепихинской набережной.