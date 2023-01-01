Женщина пострадала при атаке дрона в Брянской области

В результате сброса взрывного устройства с беспилотника лёгкое ранение получила жительница села Стародубское под Брянском. Об этом сообщил глава области Александр Богомаз.

Пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь. Осколками поврежден фасад жилого дома.

Ранее Минобороны России сообщало, что минувшей ночью средства ПВО сбили 16 дронов противника над тремя регионами, в том числе и над Брянской областью. Там из-за детонации одного беспилотника произошёл пожар в нежилом помещении.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.