В Охотском море обнаружены тела моряков с сухогруза "Григорий Ловцов"

У берегов Сахалина обнаружены тела трех членов экипажа сухогруза "Григорий Ловцов", который перевернулся накануне в акватории порта Корсаков. Ранее троих моряков удалось спасти, один из них госпитализирован.

Неизвестной остаётся судьба капитана и рулевого судна. Сейчас их поиски временно приостановлены из -за непогоды. Спасатели возобновят работу сразу, как стихнет шторм.

Всего в операции принимают участие около 60 человек, задействованы 18 единиц техники. Привлечены авиация и группа водолазов, сообщает "ТВ Центр".