Собянин рассказал о популярности инвестиционного портала Москвы

Инвестиционный портал Москвы с начала года посетили более трёх миллионов раз. Рост по сравнению с прошлым годом – примерно 30%, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Портал предоставляет более 40 цифровых сервисов. К примеру, здесь можно выбрать площадку или земельный участок для организации производства или подать заявку на льготный кредит.

Мэр напомнил, что в этом году на площадке Петербургского экономического форума Москва и Минэкономразвития заключили меморандум о создании Единого инвестиционного портала России на основе московского.