Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, что российские военные убили украинских военнослужащих, является дезинформацией. Об этом заявила спикер МИДа Мария Захарова.

Дипломат полагает, что уходящий со своего поста Боррель в очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют новую дезинформацию с целью очернить Россию. При этом и в Евросоюзе, и в руководстве НАТО абсолютно не замечают преступлений своих украинских подопечных, отметила Захарова.

Она также заявила, что победить Россию всё равно не выйдет. И это становится очевидно всем здравомыслящим людям. Аналогичное заявление сделал накануне президент Владимир Путин в интервью журналистам из стран БРИКС.