Захарова поставила на место провокатора Борреля

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, что российские военные убили украинских военнослужащих, является дезинформацией. Об этом заявила спикер МИДа Мария Захарова.

Дипломат полагает, что уходящий со своего поста Боррель в очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют новую дезинформацию с целью очернить Россию. При этом и в Евросоюзе, и в руководстве НАТО абсолютно не замечают преступлений своих украинских подопечных, отметила Захарова.

Она также заявила, что победить Россию всё равно не выйдет. И это становится очевидно всем здравомыслящим людям. Аналогичное заявление сделал накануне президент Владимир Путин в интервью журналистам из стран БРИКС.