В России отмечается День военного связиста

"Всегда на связи" - так называется мультимедийный проект Минобороны, который посвящён Дню военного связиста, его отмечают в России сегодня. В основе историко-познавательного раздела - уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства времен Великой Отечественной войны.

Это - выписки из журналов боевых действий и исторических формуляров воинских частей, наградные листы, служебная переписка, приказы и распоряжения военной поры, а также документы из личного дела маршала войск связи Ивана Пересыпкина.

В сражениях Великой Отечественной участвовало более миллиона военных связистов. Они обеспечивали устойчивую связь для управления войсками, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые части, передавали на места приказы командования.

Среди военных связистов – 304 Героя Советского Союза, 133 полных кавалеров Ордена Славы, сотни тысяч награждены боевыми орденами и медалями, сообщает "ТВ Центр".