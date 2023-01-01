110 беспилотников сбиты ночью в небе над Россией

За минувшую ночь силами ПВО России уничтожены 110 беспилотников в небе над семью регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны. 43 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 27 - над территорией Липецкой области, 18 – в Орловской области, восемь – в Нижегородской, семь - над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Брянской области, и один в Подмосковье.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсетях, что в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на столицу. Пострадавших нет. По информации властей Нижегородской области, там при атаке БПЛА ранены четыре человека.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.