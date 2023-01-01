Белгород подвергся атаке с воздуха

В Белгороде и окрестностях силы ПВО сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В столице региона повреждены пять автомобилей и газопровод. Аварийные службы выехали на место.

Ранее сегодня в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранение получила жительница села Стародубское под Брянском. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Минобороны России сообщало, что минувшей ночью средства ПВО сбили 16 беспилотников противника в небе над тремя регионами.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.