4 человека пострадали во время обстрела Белгородской области

Четыре мирных жителя получили ранения во время очередного обстрела Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Под атаку ВСУ попал посёлок Октябрьский. Там загорелись несколько частных построек. В 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады.

Днём 19 октября в Белгороде и окрестностях силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Утром в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранение получила жительница села Стародубское под Брянском.

Минобороны России сообщало, что минувшей ночью средства ПВО сбили 16 беспилотников противника в небе над тремя регионами.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.