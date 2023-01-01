Собянин: В Подмосковье сбит летевший к столице беспилотник

Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом минувшей ночью сообщил Сергей Собянин.

По информации мэра, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Туда оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

Всего за минувшую ночь силами ПВО России уничтожены 110 беспилотников в небе над семью регионами, сообщили в Министерстве обороны. Четыре человека получили лёгкие осколочные ранения при атаке БПЛА в Нижегородской области.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.