В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих в результате равнозначного обмена с киевским режимом. Нашим бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь, всем предоставили возможность связаться с родными.

У них позади плен и смертельная опасность. Военнослужащие находились в руках киевского режима, впереди - необходимая реабилитация и встреча с близкими.

Сами бойцы рассказывают, что про обмен узнали лишь когда он начался на границе Белоруссии и Украины. Стороны передали друг другу равное количество пленных.

Тем временем в Курской области морпехи группировки войск "Север" выбивают ВСУ из нашего приграничья. Это уже финальная часть взятия укреплений противника, ранее по целям отработала артиллерия. Теперь очередь штурмовиков.

Целое подразделение ВСУ было уничтожено. И это пример не только доблести наших гвардии-бойцов, но и высокого профессионализма в ратном деле. Морпехи обошли противника с тыла и перерезали путь к отступлению.