Российские войска стремительно продвигаются в районе Часова Яра. На южных окраинах удалось прорвать оборону неонацистов. Также поступают сообщения о начале штурма Селидова - одного из ключевых опорных пунктов ВСУ.

В Курской области накрыт огнём один из полевых штабов, откуда ВСУ управляли отступлением своих подразделений. Уже не секрет и это признают в командовании националистов – часть боевиков в приграничье оказалась в котле. Потери ВСУ в живой силе за все время террористической вылазки достигли почти 25 тысяч человек.

Главная цель донецкого фронта – Покровск, ключевая точка в линии обороны ВСУ. К этой операции штурмовики готовятся особенно тщательно. Сегодня российские войска начали штурм Селидово. Как ожидалось, освобождение города идёт не спешно.

Штурмовики продвигаются в частном секторе, не встречая ожесточённого сопротивления. Боевики откатились в многоэтажки. Но без подкрепления вряд ли продержаться долго.