Украинский кризис стал яркой иллюстрацией того, как демократия, декларируемая лишь на словах, и оголтелый национализм приводят к полной деградации государства. Не совершить ошибку и не позволить своей стране пойти по опасному пути сейчас пытаются многие жители Молдавии. В республике сегодня выбирают президента.

А чтобы сбить фокус на фоне скандала с отстранением оппозиционных кандидатов и провалов в экономике, действующая власть предложила гражданам определиться ещё по одному важному вопросу – вступлению страны в ЕС. Правда гражданам таки и не смогли объяснить, зачем им нужно в Европу.

Одновременно с референдумом проходят президентские выборы. Евроинтеграция и агрессивная антироссийская пропаганда - два слона, на которых держалась избирательная кампания Майи Санду. Граждан время от времени ради профилактики она откровенно запугивала. Накануне голосования, например, заявила - если Одесса достанется русским, следующей целью станет Молдавия.

Остальные десять кандидатов в президенты больший упор делали на то, как побороть коррупцию и восстановить экономик, это действительно волнует электорат.

Соседей-украинцев обещаниями о европейском рае на глазах у молдаван довели до состояния острого психоза. Поэтому ни на конфронтацию с Россией, к чему истерично призывает Санду, ни к браку по расчёту с Евросоюзом, никто особо не стремится.