Казань готовится к саммиту БРИКС

Казань в ожидании одного из важнейших событий этого года - саммита БРИКС. Он стартует 22 октября. На три дня столица Татарстана превратится в центр мировой политики. На берегах Волги ждут лидеров 24 государств, представляющих глобальное большинство. Заявлены также представители международных организаций, в том числе генсек ООН, а ещё журналисты, члены делегаций... Всего Казань посетят десятки тысяч зарубежных гостей.

Тысячелетняя Казань развивается. Но уже несколько столетий сердцем Татарстана остаётся казанский Кремль. Белоснежные стены сверкают на солнце. На них в дни проведения саммита БРИКС в тёмное время суток будут проецировать приветствия на языках стран членов объединения и картинки с достопримечательностями этих государств. И здесь же, в Кремле находится одна из площадок форума - Губернаторский дворец. Его спроектировал архитектор Тон. Он же - автор Большого кремлёвского дворца в Москве и Храма Христа Спасителя.

Новую значимую страницу своей истории Казань открыла в 2005 году, когда отпраздновала тысячелетие. Город преобразился, заиграл новыми красками, а затем с честью принял летнюю универсиаду в 2013-м, а пять лет спустя - матчи Чемпионата мира по футболу.

Но предстоящий саммит БРИКС - событие особое. Его уже называют самым большим и значимым международным форумом в новейшей истории России. И Казань уже готова к приёму гостей. Красочные транспаранты, билборды и флаги - на каждом шагу. Горожане гордятся своим городом.

Народы должны жить в мире и согласии, взаимном уважении и сотрудничестве. Именно на таких принципах и создавался БРИКС. К пяти странам-основательницам организации в этом году присоединились ещё пять, а начать сотрудничать хотят ещё 34 государства. И не случайно председательство России в этом году проходит под девизом: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

Помимо пленарных заседаний у Владимира Путина в дни саммита запланировано 17 двухсторонних встреч, большинство из которых пройдёт в красивейших залах Казанской ратуши. Сейчас здесь - мэрия столицы Татарстана. И летом свой форум тут провели мэры городов стран БРИКС - было более 200 участников.

Безусловно, мероприятия такого масштаба не обходятся без определённых ограничений. Жители Казани к этому относятся с пониманием и торопятся посетить сами и показать друзьям из других регионов знаковые места. Ведь в дни форума их увидят по телевидению миллионы.

Освещать саммит в Казани будут около 2 000 журналистов, из них примерно половина - из-за рубежа. Сейчас все стараются запечатлеть самые красивые уголки Казани. Порой в городе даже сложно поймать такси. Впрочем, для участников форума разработали удобные маршруты.

Центр города и аэропорт, возле которого находится "Казань Экспо", пресс-центр саммита и международный вещательный центр, связали скоростные электропоезда от казанского вокзала. Сюда представителей СМИ от гостиниц доставят автобусы-шаттлы. Удобно, комфортно, а главное - быстро. Ведь страны БРИКС охватывают множество часовых поясов и повсюду будут ждать новостей из Казани.