Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

За последние годы в Москве построили около 1 400 километров магистралей, которые требуют постоянного внимания и обслуживания. Сегодня Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

На своей странице в соцсети мэр поблагодарил их за добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы. Представители этой профессии ежедневно осуществляют огромный объём работ, следят за тем, чтобы улицы были комфортными и безопасными, и чтобы москвичи в любую погоду могли передвигаться на личном и городском транспорте.

Дорожные службы проводят уборку и ремонт, наносят разметку и устанавливают ограждения, озеленяют территорию и занимаются освещением.