Италия переживает сильнейшее за 100 лет наводнение

Сильнейшее наводнение в Италии. Повышенный уровень погодной опасности объявлен на большей части территории страны. Идёт масштабная эвакуация. Вода прибывает так стремительно, что многих застает врасплох. Людей спасают с крыш домов, из затопленных автомобилей и подземных переходов. Уже известно об одном погибшем.

Потоки грязи и воды заливают улицы сицилийских городов. Даже фургоны затоплены по самую крышу. Что уж говорить о подвалах и первых этажах зданий. Бурный поток смывает деревья, машины, мусорные баки, сбивает с ног людей.

Дожди не прекращаются уже много часов. Уровень воды в реках достиг критической отметки. Сильнейшее наводнение бушует во многих регионах. В нескольких объявлена эвакуация. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Мобилизована нацгвардия. В ожидании помощи жителей просят подняться как можно выше.

В пострадавших районах приостановили занятия в школах, закрыли парки, отменили массовые мероприятия. В аэропортах перенаправляют рейсы. В терминале Палермо из-за непогоды пропало электричество. Не лучше с железнодорожным и автомобильным сообщением. С гор сходят сели. Упавшие валуны перекрывают дороги.