Собянин рассказал о популярности нового трамвайного маршрута №2

Пассажиры почти за месяц совершили больше 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте №2. Он пользуется популярностью у москвичей и гостей столицы.

Маршрут проходит от 3-й Владимирской улицы через метро "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная", Костомаровский мост до Курского вокзала, напомнил пассажирам Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на втором маршруте используются современные трамваи "Витязь-Москва". Интервал движения составляет 10 минут, а время в пути между конечными остановками – всего 30 минут.