Путин обсудил с Вучичем ситуацию вокруг Украины

Владимир Путин пообщался по телефону с Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Кремля. Президенты России и Сербии обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Также во время разговора зашла речь о ситуации на Украине. Путин рассказал коллеге о том, как идёт специальная военная операция.

Лидеры России и Сербии подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах. Также Вучич поблагодарил Путина за принципиальную позицию Москвы по вопросу территориальной целостности Сербии.