19-летний москвич выманил у пенсионерки миллион рублей

В Москве задержан 19-летний мошенник, обманувший столичную пенсионерку. Представившись полицейским, он убедил пожилую женщину снять все свои сбережения и под предлогом их защиты передать ему для размещения на безопасном счёте.

61-летняя москвичка поверила злоумышленнику, но позже поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские оперативно задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество". Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде. Следователи ищут его подельников, сообщает АГН "Москва".