Пользователей Telegram предупредили о новой схеме мошенничества

В популярном мессенджере Telegram появился новый вид мошенничества. Злоумышленники рассылают ничего не подозревающим гражданам файлы с названием "Фото", а к ним прикрепляют вопрос, действительно ли пользователь на нём изображён.

Как предупредили в МВД России, фотографии не могут иметь такой формат. Ведомство показало скриншот переписки, на котором мошенник прислал жертве два сообщения со словами: "Привет, это ты на фото?". За каждым следует apk-файл с названием "Фото".

Специалисты поясняют, что фотография не может иметь расширение APK, а вот вредоносный софт – может. Если вы получили такое сообщение, то файлы ни в коем случае не скачивайте, предупредили в МВД.