На Кубе включили электричество

На Кубе после полного блэкаута, который длился более двух суток, включили электричество. Специалистам удалось справиться с проблемой и запустить после сбоя основную электростанцию на острове.

Запущена электростанция Antonio Guiteras и сформирована электросистема между Матансасом и Ольгином – городами на противоположных концах острова, сообщает ТАСС.

Около трёх суток назад Куба погрузилась во тьму. Закрылись учебные заведения, были отменены массовые мероприятия. Десять миллионов граждан изнывали от жары.

Работали только больницы и другие жизненно важные объекты, где установлены генераторы. Местные власти призвали людей к жёсткой экономии электроэнергии.