США влили в Украину уже 175 миллиардов долларов, но в Вашингтоне почему-то не видят сценария победы Киева, пишет Bloomberg.

Колумнист агентства Макс Гастингс уверен, что, если президентские выборы в США выиграет Дональд Трамп, то, как предполагают многие, украинцам конец.

Печальный финал ждёт Киев и в случае прихода к власти Камалы Харрис. С большой долей вероятности она будет пытаться достичь сделки по прекращению боевых действий, но произойдёт это в любом случае на невыгодных для Украины условиях.

Что касается европейских стран, то они, по мнению Гастингса, "отчаянно хотят завершения борьбы на любых условиях отличных от полной капитуляции Украины".

Получается, что практически весь мир, и Россия в том числе, хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса, так как сценария, при котором киевские власти могли бы одержать верх в конфликте, не существует.

Накануне спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что победить Россию не выйдет, это становится очевидно всем здравомыслящим людям. Аналогичное заявление сделал два дня назад президент Владимир Путин в интервью журналистам из стран БРИКС.