Путин пригласил лидера ОАЭ на неформальный ужин

В резиденции Ново-Огарёво проходит неформальная встреча Владимира Путина с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен-Заидом Аль-Нахайяном.

Российский лидер лично встретил гостя у себя дома. Путин на встрече с главой ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной, предложив ему обсудить ситуацию. Российский лидер также заявил, что отношения между нашими странами соответствуют уровню стратегического партнерства, а товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года.

Ужин в резиденции - это неофициальная часть визита. Официальная программа главы ОАЭ намечена на завтра. Он также примет участие в саммите БРИКС в Казани.

Объединенные Арабские Эмираты входят в объединение с января этого года, напоминает "ТВ Центр".