В Молдавии обнародованы первые результаты президентских выборов

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует на президентских выборах с результатом 33%. По состоянию на 22:40 мск Центральная избирательная комиссия обработала 14% протоколов.

За Санду следует бывший генпрокурор Александр Стояногло с результатом 30%. Замыкает тройку лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – у него 15% голосов.

Победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если этого не произойдёт, то 3 ноября в Молдавии пройдёт второй тур выборов.

Что касается предварительных итогов референдума о вступлении Молдавии в ЕС, то 56% принявших в нём участие проголосовало против.