Поддержка нацизма на Украине — позор для лидеров Евросоюза, для преступлений киевского режима не будет срока давности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью aif. ru, опубликованном в понедельник, 21 октября.

Он отметил, что война Запада против России пока гибридная, но всё больше переходит в настоящую, в "прямую".

Лавров также заявил, что Россия следит за предвыборной борьбой в США и пока не видит признаков, что страны вернутся к равноправному разговору после выборов. По словам министра, заявления США о готовности к переговорам с РФ о сокращении ядерного оружия без предварительных условий — обман.