Майя Санду обвинила иностранные силы в атаке на демократию Молдавии

Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой "ОПГ и иностранных сил" на демократию перед президентскими выборами в стране. Об этом в понедельник, 21 октября, заявила президент Молдавии Майя Санду на брифинге после выборов.

При этом она не уточнила, что имеется ввиду под "иностранными силами". Санду также заявила, что власти "примут решения о дальнейших действиях" после оглашения окончательных итогов выборов и референдума.

После обработки более 90% протоколов Санду лидирует в первом туре президентских выборов с 38,06% — для победы ей было необходимо набрать 50%. Вторым идёт Александр Стояногло с 28,68%. Также 53,5% молдаван на референдуме проголосовали против вступления Молдавии в ЕС.