Против вступления Молдавии в ЕС высказались почти 95% избирателей в Гагаузии

Против евроинтеграции Молдавии высказались 94.84% избирателей в Гагаузии, в Приднестровье — 62.56%. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии после обработки 100% протоколов в Приднестровье и Гагаузии.

Также, по данным ЦИК после обработки всех протоколов, в Гагаузии и Приднестровье на президентских выборах лидирует Александр Стояногло, набрав 48.67% и 35.41% соответственно. Майя Санду же получила в Гагаузии 2.26% голосов, а в Приднестровье — 25.21%.