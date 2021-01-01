Трамп признал, что угрожал Путину ударом по Москве

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по Москве. По утверждению американского политика, угроза прозвучала в связи с политикой России в отношении Украины.

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп заявил, что сказал Путину: "Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гр***ой Москвы".

В ответ Владимир Путин, по утверждению Трампа, заявил "No way" ("Быть не может" или "Ни за что" в переводе с английского языка). Экс-президент США заявил, что российский лидер "знает, что я сумасшедший", однако отношения у них якобы сложились прекрасные.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера палаты представителей США Майка Джонсона о том, что если Трамп вернется в Овальный кабинет, то может завершить украинский конфликт. Медведев предположил, что в ответ на инициативы из Вашингтона российский президент может потребовать капитуляции киевского режима.

Борис Джонсон в бытность главой британского кабмина осенью 2021 года пытался заверить российского президента Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, а значит, у России "нет причин вторгаться на Украину".