Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

Между лидерами России и ОАЭ Владимиром Путиным и Мохаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном сложились особые доверительные и дружеские отношения. Об этом в понедельник, 21 октября, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, политиков "объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения". Эти отношения позволяют именно в неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы.

Песков уточнил, что лидеры пользуются случаем, чтобы "под камеры, как говорится, сказать несколько слов", причем происходит это, "как правило, за ужином, за обедом, иногда бывает за завтраком, но, конечно, это не ради еды". Такой формат общения выбран "именно ради того, чтобы спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы", сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

18 октября Министерство обороны России рассказало, что удалось вернуть из украинского плена 95 российских бойцов, взамен Киеву передали столько же украинских военных. При этом посреднические усилия гуманитарного характера уже не впервые оказали ОАЭ.

В мае Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян одним из первых зарубежных политических лидеров поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России после переизбрания в марте. Арабский политик подчеркнул приверженность к сотрудничеству ради всеобщего блага.