На днях суд вынес предварительное решение о том, что сын Тимофей останется жить с Агатой Муцениеце. Пока процесс по определению места жительства детей бывших супругов приостановлен из-за проведения экспертизы. Напомним, что с августа Тимофей жил с отцом, актером Павлом Прилучным. И даже после вынесения решения суда мальчик оставался с ним. На это намекала Агата Муцениеце на своей официально страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

А накануне, 20 октября, в аккаунте Тимофея там же появилась запись такого содержания: "Сегодня день отца. Папа, я тебя обожаю и ты для меня самое дорогое". Интересно, что публикацию "лайкнула" мачеха Тимофея актриса Зепюр Брутян. В Сети поклонники бурно отреагировали на запись. Многие сочли, что этим сын нанес сокрушительный удар Муцениеце. Интересно, что сейчас этого поста уже нет, однако многие интернет-СМИ сохранили и распространили публикацию.

Меж тем Павел Прилучный прокомментировал скандал вокруг судебного процесса с бывшей женой. Для начала он подчеркнул, что любит всех своих отпрысков (у него двое детей от Агаты Муцениеце и один - от Зепюр Брутян). Затем актер заявил, что многие СМИ клевещут на него. При этом он не забыл бросить камень в огород Агаты Муцениеце.

"Мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению. Поэтому не сегодня не только отцам, но и всем родителям я хочу сказать одно: берегите своих детей и любите их!" - призвал в своем телеграм-канале Прилучный.