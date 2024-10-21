Наемники из Латинской Америки, обороняющие город Часов Яр в ДНР на стороне ВСУ, просят об эвакуации.

Это удалось выяснить российским бойцам благодаря радиоперехватам, рассказали РИА Новости военнослужащие Южной группировки.

Латиноамериканские бойцы жалуются на невозможность уснуть из-за постоянных обстрелов из артиллерии и минометов. Кроме того, среди них есть много раненых.

"Весь состав реально потрепанный. Потрепанный и очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного…", — сказал один из военных", - передает агентство слова одного из наемников.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Часов Яр будет взят ВС России в течение нескольких дней. Силы обороняющих город частей ВСУ на исходе, российская армия прорвалась на двух участках к северу и югу от города.

"Достаточно одной ошибки, и Часов Яр падет в течение нескольких дней", - сообщил капитан украинской пехоты Ростислав Касьяненко.