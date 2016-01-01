В США умер обвиняемый в госперевороте в Турции проповедник Гюлен

В США скончался Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.

О смерти Гюлена в эфире CNN Turk заявил корреспондент газеты Ханде Фират. По ее словам, в последнее время Фетхуллах Гюлен испытывал проблемы со здоровьем.

Информацию о смерти политика также подтвердил его племянник Абуселем Гюлен. О смерти дяди он написал в соцсети X.

Фетхуллах Гюлен считается в Анкаре главным организатором неудачной попытки военного переворота в Турции, которая была совершена в ночь на 16 июля 2016 года. В последние годы он жил в США. Турецкие власти настаивают на экстрадиции оппозиционера, но сам проповедник заверяет, что никак не связан с попыткой переворота. В ноябре 2017 года президент США Дональд Трамп заявлял в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, что рассмотрит его просьбу о выдаче Гюлена.