Американский министр обороны Ллойд Остин в понедельник, 21 октября, прибыл в Киев. Эту поездку заранее не анонсировал ни Вашингтон, ни украинские власти.

Как пишет The Wall Street Journal, повестка этого визита пока официально не объявлена, однако можно предположить, что шеф Пентагона проведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Издание подчеркивает, что визит Остина происходит на фоне отсутствия малейших признаков того, что Вашингтон готов удовлетворить растущие аппетиты киевского режима в отношении оружия.

Ранее в Белом доме заверили, что подходы США к ограничению на использование Киевом дальнобойных вооружений для атак вглубь России "не изменились и не изменятся", несмотря на активные настоятельные просьбы украинских властей.

При этом Пентагон подчеркивал, что способность Вашингтона предоставлять оружие Украине не безгранична, поскольку "мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы".