Выборы президента Молдавии продолжатся во втором туре

Определить следующего президента Молдавии по результатам выборов, состоявшихся в воскресенье, 20 октября, не удалось. Ни один из претендентов на высший государственный пост не смог набрать 50% голосов избирателей.

По итогам обработки молдавским Центризбиркомом 98,29% протоколов участковых избирательных комиссий действующий президент Майя Санду получает на президентских выборах 41,92% голосов. За бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло проголосовали 26,35% избирателей, явившихся на участки.

Согласно избирательному законодательству Молдавии, 3 ноября будет организован второй тур выборов главы государства, в котором примут участие двое лидеров первого тура Санду и Стояногло, сообщает РИА Новости.

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что предварительные итоги выборов президента Молдавии и референдума по евроинтеграции стали разгромом для Майи Санду, которую "вышибли с треском", хотя в ее распоряжении были "конский админресурс, блокировки, аресты".

Незадолго до голосования бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что надо проголосовать за любого кандидата, кроме занимающей сейчас президентский пост Майи Санду.