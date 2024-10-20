Президент Бразилии упал в ванной и не поехал в Россию

Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за падения в ванной.

Инцидент произошел 19 октября. 79-летний бразильский лидер пошел в ванную своей резиденции во Дворце Алворада, где сел на скамью, но она опрокинулась. Да Силва упал и ударился головой. Медики наложили несколько швов, пишет местное издание Globo. На МРТ у политика нашли признаки легкого сотрясения мозга.

Его вылет в Россию планировался 20 октября, но политику рекомендовали оставаться под наблюдением врачей. Поэтому главой бразильской делегации назначили министр иностранных дел Мауро Виэйра. Министр вылетит в Казань сегодня вечером. Да Силва примет участие в саммите по видеосвязи.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран.