Певица Анна Седокова разводится с молодым мужем

16 октября Анна Седокова подала заявление на развод с Янисом Тиммой на судебный участок мирового судьи №150. Сообщается, что 32-летний баскетболист и 41-летняя певица расстаются без имущественных и финансовых споров. По правилам, паре должны будут дать около месяца на примирение, после чего брак будет официально расторгнут, передает Starhit. Общих детей у пары нет.

Отметим, что в отношениях пары в последнее время кипели нешуточные страсти. Артистка сама признавалась, что они со спортсменом не раз расставались, а потом сходились вновь. Однажды Седокова, которая проводила время в России, прилетела в Америку, чтобы оформить развод с Тиммой, но в итоге супруги помирились и передумали.

Однако очевидно, что в этот раз влюбленные устали налаживать отношения. Говорят, инициатором развода стала Анна Седокова. "Она потрясающая. Это все я", - когда-то писал в своем аккаунте в соцсети Янис Тимма.