Пермский кот Крошик сбросил почти три килограмма

Пермский кот Крошик за семь недель похудел почти на три килограмма.

Сейчас он весит 14,2 килограмма, а изначально его вес был аж 17 килограмм. Для здорового веса Крошику нужно сбросить еще 7-8 килограммов. Кот худеет под наблюдением реабилитологов центра DogMas, ему прописаны диета и физические активности.

Раньше Крошик с трудом стоял на лапах и сторонился людей, а теперь может запрыгивать на пуф. Кроме того, он начал учиться играть.

История очень толстого кота из Перми прогремела на весь интернет в начале сентября. Крошик жил в одной из пермских больниц, сотрудники которой, не скупясь, кормили кота остатками больничного рациона. Когда 17-килограммовому животному стало трудно двигаться, забили тревогу и обратились к волонтерам.