Министерство иностранных дел Южной Кореи в понедельник, 21 октября, вызвало российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева.

Как сообщает Yonhap, это связано с распространившейся информацией о якобы перемещении северокорейских войск в Россию.

Российская дипломатическая миссия в Сеуле подтвердила ТАСС, что МИД Южной Кореи действительно вызвал посла России, но причина вызова ему пока не разъяснена.

Ранее член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет отмечал, что утверждение главы киевского режима Владимира Зеленского о включении Северной Кореи в украинский конфликт — это страшилка для западных стран, чтобы выманить у них больше денег "по уже накатанной схеме".

Официальный Пхеньян между тем объявил, что заявки на вступление в армию или возвращение на военную службу подали 1,4 миллиона жителей КНДР. Такой всплеск патриотизма фиксируется в стране на фоне роста напряженности с Сеулом.