Западные партнеры киевского режима могут организовать подрыв плотины Киевской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы обвинить в этом Россию. Об этом заявил в понедельник, 21 октября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как отметил политик в интервью ТАСС, киевский режим и его доноры с Запада "могут использовать все, что угодно", в том числе "подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас".

С жертвами при этом считаться не будут, пусть даже "смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей", подчеркнул Балицкий. Более того — Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы на территории России и Украины погибло как можно больше населения.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что болтовня вокруг якобы намерений киевского режима создать ядерное оружие, на первый взгляд, бессмысленна. Однако это наталкивает на печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что считает провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия. Он предупредил, что Москва не допустит "ни при каких обстоятельствах" появление такого оружия у Киева.