В Курской области уничтожили гексакоптер "Баба-яга"

Спецназ Росгвардии уничтожил гексакоптер "Баба-яга" в Курской области.

Его обнаружили снайперы в ночное время и прицельным выстрелом его уничтожили, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Баба-яга" - тяжелый промышленный гексакоптер, переделанный под боевые задачи ВСУ. Является одним из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов.

При помощи беспилотников данного типа украинские боевики планируют замедлить продвижение российских войск.

В апреле специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", благодаря чему удалось узнать координаты его места сборки. Долгое время этот беспилотник считался почти неуловимым и "жутко вредным".